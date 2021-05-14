شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة نارية من محمد صديق إلى أبوجبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، رسالة ناريةً إلى محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وجاءت رسالة محمد صديق، إلى أبوجبل، بعدما أبدى الحارس غضبه الشديد، بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «محمد أبوجبل، يجب عليه أن يركز في التدريبات في الفترة المقبلة، حتى يستعيد مستواه الفني، خاصة أنه عائد من الإصابة بفيروس كورونا».

وأضاف: «يجب على أبوجبل، عدم إثارة المشاكل في الفترة المقبلة، حتى لا تؤثر بالسلب على محمد عواد، الحارس الأساسي للفريق الأبيض».