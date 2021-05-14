شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي: الأهلي يسعى لتخطي صن داونز .. وهدفنا «النجمة العاشرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على صعوبة مباراة صن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت، في ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف الشناوي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، ونقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: «سبق أن واجهنا صن داونز في النسخ الماضية، وهذه المرة هي المواجهة الثالثة على التوالي في نفس المرحلة من البطولة، ومن ثم نتطلع لحجز تذكرة التأهل للدور قبل النهائي».

وأوضح أن الأهلي يخوض مباراة واحدة أمام صن داونز شوطها الأول غدًا بالقاهرة والثاني في جنوب أفريقيا الأسبوع المقبل، ومن ثم نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحنا أفضلية قبل مباراة العودة، من أجل حسم الصعود قبل لقاء الإياب في جنوب أفريقيا.

وأضاف: «خضنا الفترة السابقة العديد من المباريات في الدوري، وتم غلق هذه الصفحة تمامًا من أجل التركيز بقوة في مباراتي صنداونز».

وأشار الشناوي إلى أنه على مدى الأيام الثلاثة الماضية يخوض الأهلي استعدادات قوية للقاء بطل جنوب أفريقيا ولا حديث يعلو فوق هذه المباراة.

وقال: «نتحدث كلاعبين معًا عن أهمية المباراة، وشاهدنا مع الجهاز الفني العديد من المباريات لفريق صنداونز لدراسته جيدًا وتحديد نقاط القوة والضعف، ونعلم أننا ندافع عن لقبنا الأفريقي وبالتأكيد الجميع يتطلع إلى تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة».