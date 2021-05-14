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محمد صديق: الفرق الصغيرة هى التي تعطل الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، أن مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المقبلة، هي مباريات كؤوس.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «مباريات الزمالك المقبلة هي مباريات كؤوس، لا بديل عن الفوز بها لكي يحافظ على حظوظه في التتويج ببطولة الدوري».

وأضاف: «الفرق الصغيرة هي دائمًا التي توقع نادي الزمالك وهو ما حدث هذا الموسم أمام غزل المحلة وأسوان والمقاولون العرب».

ويواجه الزمالك فريق إنبي مساء الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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