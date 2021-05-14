شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة الزمالك ضد إنبي .. بث مباشر لحظة بلحظة (الشوط الأول) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره إنبي اليوم الجمعة 14-5-2021 على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز في موسمها الحالي.

وجاء تشكيل الزمالك في مواجهة إنبي علي النحو التالي:

في حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي – يوسف إبراهيم أوباما – أحمد سيد زيزو

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عبد السلام وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ومروان حمدي وأسامة فيصل وحميد أحداد.

تشكيل إنبي في مواجهة الزمالك جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد



الدفاع: علي فوزي - رامي صبري - إسلام القاضي - كريم فؤاد



الوسط: أحمد العجوز - مصطفى ياسر - مصطفى شلبي - مصطفى عادل دويدار - جودي



الهجوم: مهاب ياسر

أبرز أحداث اللقاء:

بداية المباراة

د4: جووووووووووووول أوباما يخترق دفاع إنبي ويودع الكرة على يسار الحارس

د10: إنبي يبدأ في مبادلة الزمالك في الهجمات بعدما بدأ المباراة بتحفظ دفاعي

د19: تسديدة من دينو بيتر يتصدى لها محمد عواد

د25: محمد عواد ينقذ فرصة هدف من رأسية رائعة من مصطفى شلبي

توقف اللعب لعودة الحكم إلى تقنية الفيديو بعد الشك في ركلة جزاء لصالح إنبي

د28: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لتدخل محمود علاء على مهاجم إنبي

د29: جوووووووووول رامي صبري يسجل من ركلة الجزاء التي سدهها على طريقة بانينكا