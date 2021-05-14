شكرا لقرائتكم خبر عن سـالـــم الشــامــسي: حلــم كـل لاعـب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة الحكام، عن أمنياته بالتوفيق والنجاح لطاقم التحكيم الذي سيدير مباراة النهائي، والوصول بالمواجهة إلى بر الأمان، من خلال تقديم مستوى متميز يعكس الوجه المشرق للتحكيم الإماراتي.

وأكد رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة أن البطولة تحمل اسماً غالياً على قلوبنا جميعاً، وقال: إنها ولدت كبيرة، ولها مكانة كبيرة في قلوب الجماهير، والمسؤولين، واللاعبين، لقيمتها الغالية، ولكونها تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ولا يمكن أن تكون لاعباً إماراتياً إلا أن يكون حلمك الكبير الفوز بهذه الكأس التي تتميز بطعم ولون مختلف عما عداها من البطولات. وتابع الشامسي بقوله: «دائماً تبقى لهذه المباريات وتلك البطولات ذكرى تظل محفورة في وجدان اللاعبين، ولا يمكن أن تمحى أبداً، خاصة أن الإنجاز يحسب للنادي، ويحسب لك كلاعب ولزملائك، كما أن ذكراه تبقى في قلوب الجماهير التي لا تزال تتذكر حتى اليوم كل المباريات النهائية التي لعبها فريقها في أي عام».

وأضاف: «كانت مباريات الكأس الأغلى ولا تزال تحظى باهتمام كبير، والمباراة النهائية بالذات، تخطف الأضواء، وتكون حديث المجالس قبل بدايتها بأسبوعين، ما يبرهن على قيمة البطولة وأهميتها ومكانتها عند كل المتابعين على اختلاف ميولهم».