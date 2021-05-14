شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيبي يقود مباراة الختام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عينت لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم الحكم الدولي الدكتور عمار الجنيبي حكماً للمباراة النهائية.
ويضم الطاقم إلى جانب الجنيبي كلاًّ من: المساعد الدولي نخبة أحمد الراشدي (مساعد أول)، المساعد الدولي نخبة علي النعيمي (مساعد ثانٍ)، عبدالله راشد (حكماً رابعاً)، عيسى خليفة (حكم فيديو)، المساعد الدولي نخبة جمعة المخيني (مساعد حكم فيديو 1)، أحمد سالم خلفان (مساعد حكم فيديو 2)، المساعد الدولي السابق عيسى درويش (مقيماً).