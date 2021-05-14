الجنيبي يقود مباراة الختام

ويضم الطاقم إلى جانب الجنيبي كلاًّ من: المساعد الدولي نخبة أحمد الراشدي (مساعد أول)، المساعد الدولي نخبة علي النعيمي (مساعد ثانٍ)، عبدالله راشد (حكماً رابعاً)، عيسى خليفة (حكم فيديو)، المساعد الدولي نخبة جمعة المخيني (مساعد حكم فيديو 1)، أحمد سالم خلفان (مساعد حكم فيديو 2)، المساعد الدولي السابق عيسى درويش (مقيماً).

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية