تشكيل الزمالك أمام إنبى ..سيف الدين الجزيرى يقود الهجوم

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام إنبى، فى المباراة المقرر لها التاسعة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 22 للدورى.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافى

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : أشرف بن شرقي – أوباما – زيزو – سيف الدين الجزيرى

ويدخل الزمالك مباراة اليوم باحثا عن الفوز لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري مع غريمة التقليدي الأهلي، حيث يحتل الأبيض المركز الأول حاليا برصيد 45 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف لكن الأخير لعب 19 مباراة فقط بينما خاض الزمالك 21 لقاء بالدوري.

ولا تختلف الدوافع كثيرا لدى إنبي الساعي لتحسين موقفه بجدول الدوري، والدخول لمنطقة الأمان حيث يحتل حاليا المركز التاسع برصيد 28 نقطة، ويحتاج لتحقيق الفوز للدخول في وسط الترتيب والابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط.

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم طارق مجدى لإدارة مباراة الزمالك وإنبى باستاد القاهرة الدولى، ويعاونه أحمد توفيق ومحمود عبد السميع مساعدان، وعلى الكيكى حكم رابع، ومحمد سلامة حكم فيديو ومحمد يوسف حكم مساعد فيديو.