شريف إكرامي يغازل صلاح والنني: "فخر تعودنا أن نراه وسنحكي لأولادنا أنه كان لأرسنال و ليڤربول قائدين مصريين"

الشارقة - اميمة ياسر - وحه شريف إكرامي، حارس مرمي نادي بيراميدز رسالة لنجوم مصر في الدوري الإنجليزي، محمد صلاح نجم ليفربول ، ومحمد النني نجم أرسنال، بعد ارتدائهم شارة القيادة لفرقهم في المباريات الأخيرة.

وقال إكرامي على صفحته الشخصية فيس بوك" نري لاعبين مصرين يلعبون و يتالقون في اكبر اندية العالم هو فخر تعودنا أن نراه في السنوات القليلة الماضية".

وتابع:" سندرك القيمة الحقيقية بل و عظمة انجاز ما يقدمه صلاح و بعده النني لمصر وللكرة المصرية في المستقبل،عندما نحكي لاولادنا ان يوماً ما كان لأرسنال و ليڤربول قائدين مصريين" .