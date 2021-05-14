شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الزمالك وإنبي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مباراة الزمالك وإنبى فى الجولة الـ 22 للدورى باستاد القاهرة، وهى المباراة التى يأمل كلا الفريقين فى الحصول على نقاطها الثلاث من أجل تعزيز موقفهما فى جدول الدوري.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم باحثا عن الفوز لمواصلة المنافسة على صدارة الدورى مع غريمة التقليدى الأهلي، حيث يحتل الأبيض المركز الأول حاليا برصيد 45 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن الأهلى الوصيف لكن الأخير لعب 19 مباراة فقط بينما خاض الزمالك 21 لقاء بالدوري.

ولا تختلف الدوافع كثيرا لدى إنبى الساعى لتحسين موقفه بجدول الدوري، والدخول لمنطقة الأمان حيث يحتل حاليا المركز التاسع برصيد 28 نقطة، ويحتاج لتحقيق ألفوز للدخول فى وسط الترتيب والابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – فرجانى ساسي

خط الهجوم: اشرف بن شرقى – أوباما – زيزو – سيف الدين الجزيري

فيما بدأ فريق إنبى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : محمود جاد

خط الدفاع : علي فوزي – رامي صبري – إبراهيم القاضي – كريم فؤاد

خط الوسط : أحمد العجوز - مهاب ياسر - مصطفى دويدار - مصطفي شلبى

خط الهجوم : مصطفي شكشك – – دينو بيتر.

ويدير المباراة تحكيميا طارق مجدى ويعاونه أحمد توفيق ومحمود عبد السميع مساعدان، وعلى الكيكى حكم رابع، ومحمد سلامة حكم فيديو ومحمد يوسف حكم مساعد فيديو.