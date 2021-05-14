شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهاجم الزمالك بـ شكشك وبيتر فى مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حلمى طولان، المدير الفنى لفريق إنبي، التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة اليوم امام الزمالك والمقرر لها التاسعة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 22 للدوري.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي :

حراسة المرمي : محمود جاد

خط الدفاع : علي فوزي – رامي صبري – إبراهيم القاضي – كريم فؤاد

خط الوسط : أحمد العجوز - مهاب ياسر - مصطفى دويدار - مصطفي شلبى

خط الهجوم : مصطفي شكشك – – دينو بيتر

ويدخل الزمالك مباراة اليوم باحثا عن الفوز لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري مع غريمة التقليدي الأهلي، حيث يحتل الأبيض المركز الأول حاليا برصيد 45 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف لكن الأخير لعب 19 مباراة فقط بينما خاض الزمالك 21 لقاء بالدوري.

ولا تختلف الدوافع كثيرا لدى إنبي الساعي لتحسين موقفه بجدول الدوري، والدخول لمنطقة الأمان حيث يحتل حاليا المركز التاسع برصيد 28 نقطة، ويحتاج لتحقيق الفوز للدخول في وسط الترتيب والابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط.

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم طارق مجدى لإدارة مباراة الزمالك وإنبى باستاد القاهرة الدولى، ويعاونه أحمد توفيق ومحمود عبد السميع مساعدان، وعلى الكيكى حكم رابع، ومحمد سلامة حكم فيديو ومحمد يوسف حكم مساعد فيديو.