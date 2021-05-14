الامارات | "بالاس بيير" يطلب لقب "لوكينغ ستيكس" البريطاني

شكرا لقرائتكم خبر عن "بالاس بيير" يطلب لقب "لوكينغ ستيكس" البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلب المهر "بالاس بيير" المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب جون غوسدن، وقيادة الفارس الخبير فرانكي ديتوري، لقب سباق "لوكينغ ستيكس"، الذي يقام غدٍ على مضمار "نيوبري" البريطاني، والمخصص للخيول المهجنة الاصيلة "جروب 1" الأعلى تصنيفاً عالمياً.

وينطلق "بالاس بيير" من البوابة الثامنة، وينافس في السباق المخصص لخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، 12 من نخبة جياد مسافة الميل (1600 متر) على الساحة الدولية.

ويستند "بالاس بيير" المنحدر من نسل الفحل "كينغمان" في حظوظ المنافسة على لقب "لوكينغ ستيكس"، على أداءه القوي، الذي قاده إلى حصد ستة انتصارات من أصل مشاركاته السبعة في عالم السباقات، جاء أخرها في 23 الشهر الماضي، على مضمار ساندوان البريطاني، بتحقيق الفوز والمركز الأول بفارق 8 أطوال عن أقرب منافسيه.

كما يحمل الإماراتية في "لوكينغ ستيكس"، المهر "لورد كمباري" المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف المدرب روجر فاريان وقيادة الفارس اندري أتزيني، وسبق للمهر المنحدر ايضاً من نسل الفحل "كينغمان" الفوز العام على الماضي على ذات المضمار والمسافة.

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