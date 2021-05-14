الامارات | إدارة "الفورمولا1" تدخل تعديلات كبيرة على روزنامة سباقات 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الفورمولا1" تدخل تعديلات كبيرة على روزنامة سباقات 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى "الفورمولا1"، رسمياً، عن تعديلات كبيرة في روزنامة موسم 2021، تتضمن إلغاء جائزة تركيا الكبرى بالكامل، وإقامة جولتين على حلبة "ريد بُل رينغ" في النمسا.

وجاء ذلك في بياناً رسمي، أكدت فيه إدارة بطولة العالم لسباقات "الفورمولا1"، أن: "رغم إقامة أربعة جولات حتى الآن موسم 2021، إلا أن عقبات عدة تتعلق بقائمة البلدان الحمراء في المملكة المتحدة، والتعقيدات اللوجستية التي نجم عنها جراء خضوع كل شخص عائد من تركيا إلى الحجر الصحي، كان وراء التوجه لاتخاذ قرار إلغاء جائزة تركيا الكبرى التي كان من المقرر أقامتها في 13 يونيو المقبل، وإدخال تعديلات على روزنامة الموسم".

وأضاف البيان: "تم تقديم موعد سباق جائزة فرنسا الكبرى، لتقام قبل أسبوع من موعدها المحدد، وذلك في 20 من يونيو، على أن تستضيف حلبة "ريد بُل رينغ" النمساوية، وبصورة مماثلة لموسم 2020، جولتين متتاليتين، الأولى تجمل اسم "جائزة النمسا الكبرى" وتقام في 27 من ذات الشهر يونيو، وتتبع بأسبوع بإقامة سباق "جائزة ستيريا الكبرى" الذي قرر موعدٍ له في الرابع من يوليو".

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