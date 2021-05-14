شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام إنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراته أمام إنبي والتي ستجري مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل الزمالك علي النحو التالي:
في حراسة المرمي : محمد عواد
خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي
خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي – يوسف إبراهيم أوباما – أحمد سيد زيزو
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري