الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام إنبي

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراته أمام إنبي والتي ستجري مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

محمد يوسف

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