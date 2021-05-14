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الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام إنبي

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراته أمام إنبي والتي ستجري مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك علي النحو التالي:

في حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي – يوسف إبراهيم أوباما – أحمد سيد زيزو

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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