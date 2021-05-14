شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يشدد على الأهلي وصن داونز ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت، في ذهاب دور ‏الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، اليوم الجمعة، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.‏

وحضر الاجتماع من الأهلي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والعميد علاء صلاح، مدير الأمن، وسمير عدلي، المدير الإداري، والإداريون أحمد فوزي ووائل محمد وكرم عطا ورامي بكر، وذلك في حضور مندوبي «كاف» وطاقم التحكيم والجهاز الإداري لفريق صنداونزالجنوب أفريقي.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على كل الأمور التنظيمية للمباراة، على أن يرتدي الأهلي زيه الرسمي المكون من القميص الأحمر ‏والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم اللبني، ويرتدي صنداونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، على أن يرتدي الحارس الزي الأخضر.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية ‏والحضور قبل موعد المباراة بساعة ونصف الساعة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد «الأهلي ‏we السلام» في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما تقام مباراة العودة يوم 22 من ‏الشهر الجاري في جنوب إفريقيا.‏