شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستاد القاهرة الدولي استعدادا لخوض مباراة إنبي في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام في التاسعة مساء اليوم.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قد ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك لملعب المباراة استعدادا لخوض اللقاء.

ويحتل الفريق الأبيض صدارة مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٤٥ نقطة.