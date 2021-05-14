شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستاد القاهرة الدولي استعدادا لخوض مباراة إنبي في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام في التاسعة مساء اليوم.
وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قد ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك لملعب المباراة استعدادا لخوض اللقاء.
ويحتل الفريق الأبيض صدارة مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٤٥ نقطة.