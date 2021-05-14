شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد يعلن قائمة سيراميكا كليوباترا في مواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ضياء السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سموحة في مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في موسمها الحالي.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع سموحة في الخامسة مساء غدا السبت، على ملعب استاد السويس، بالجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضمت القائمة 22 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال - حمزة معوض

خط الدفاع: رجب بكار - أحمد محسن - فابريس نجاه - عبد الله محمود - خالد صبحي - طارق سامي- سيف تقا - محمود صقر.

خط الوسط: محمد توني - رجب عمران - محمود نبيل - صالح جمعة - محمد مسعد - كوامي بونسو - شريف دابو.

خط الهجوم: ميدو جابر - أحمد ياسر ريان - وينفول كوبينا - أحمد غنيم.