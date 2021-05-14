شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يفوز على البنك الأهلي في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب فوزًا ثمينًا على حساب نظيره البنك الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف المقاولون العرب واللقاء الوحيد محمد حمدي زكي في الدقيقة 85 من ركلة جزاء تصدى لها حارس البنك الأهلي وتمت إعادتها بعد التأكد من تقدم الحارس.

بهذا الفوز رفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 24 في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 18 في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وكان المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، المشرف العام على الكرة بالنادي، قد حرص على عقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين والجهاز الفني على هامش المران الختامي لمواجهة البنك الأهلي.

وطالب المشرف العام على الكرة بالذئاب، ضرورة تحقيق الفوز للتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز في ظل المنافسة الصعبة بالبطولة الموسم الجاري.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، مع نظيره الإنتاج الحربي 1-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت الماضي في افتتاح مباريات الجولة الـ 21 لبطولة الدوري المصري الممتاز.