شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتخطى أسوان ويحقق فوزه الخامس على التوالي في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي تجمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم أسوان عن طريق أشرف مجدي مبكرا في الدقيقة 3، قبل أن يسجل حسين السيد هدف التعادل لفريقه الإسماعيلي في الدقيقة 17، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني ترجم شكري نجيب تألقه خلال اللقاء بتسجيل هدفين في الدقيقتين 64 و73.

وأجرى علاء عبدالعال المدير الفني لفريق أسوان عدة تبديلات في محاولة لإدراك التعادل وبالفعل سجل هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل، وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع سجل «المتخصص» عمرو الحلواني هدف أسوان الثاني من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بفوز الإسماعيلي 3-2.

الإسماعيلي تحت قيادة إيهاب جلال حقق الفوز الخامس على التوالي في الدوري المصري بعدما فاز على المصري والإنتاج الحربي والجونة والبنك الأهلي وأسوان.

بهذا الفوز رفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 26 في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 21 في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.