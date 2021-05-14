شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يكشف ترتيب محمد صلاح بين أفضل صفقات في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي بالنجم المصري محمد صلاح، وما يقدمه من مستوى مع ليفربول كما وضعه على رأس أفضل صفقات قام بها طول تاريخه.

واحتفل صلاح بمباراته رقم 200 مع ليفربول وتمكن من تسجيل هدفه رقم 124 بعد زيارة شباك مانشستر يونايتد في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة (4-2) أمس الخميس في الدوري الإنجليزي.

وردا على سؤال بشأن ترتيب صلاح بين أفضل الصفقات للمدرب الألماني، قال كلوب:«اسمحوا لي أن أقول أن هناك لاعبين يتصدران أفضل الصفقات بالنسبة لي، أحدهما روبرت ليفاندوفسكي الذي تعاقدت معه مقابل مبلغ مختلف منذ سنوات وحقق تطورا مذهلا».

وأضاف كلوب: «الثاني هو محمد صلاح الذي تحول من لاعب يسجل من وقت لآخر ولاعب كرة قدم جيد إلى آلة تسجيل الأهداف، هذا يعد تطورًا هائلاً».

وتابع كلوب: «محمد صلاح يعد صفقة رائعة، ولكن من المؤكد أن ذلك بسبب الطريقة التي تطور بها، والطريقة التي يُعامل بها نفسه، والتحضير للمباراة، والتحضير للتدريب، وسلوك التدريب وكل هذه الأشياء، هذا أمر استثنائي محمد صلاح قدوة حقيقية وهو يستحق كل ذلك بالتأكيد».