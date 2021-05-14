شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: إنشاء 48 مشروعًا استثماريًا بعائد 153 مليـون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الانتهاء من تنفيذ عدد(16) مشروعا استثماريا بنظام حق الانتفاع (BOT) بعدد من مراكز الشباب بمحافظة القليوبية وجاري الانتهاء من عدد(32) مشروعا بتكلفة إنشائية قدرها 102 مليون جنيـه حيث شملت هذه المشاريع عدد(11) حمام سباحة وعدد (17) ملعبا رياضيا و(13) محلاً تجارياً بالإضافة إلى مشاريع أخرى متنوعة مابين قاعات مناسبات وكافيتيريا وصالة تنس طاولة وبلياردو، وكذلك حديقة أطفال وذلك في إطار مشروعات الطرح الإستثماري التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة بمختلف مراكز شباب الجمهورية.

الجدير بالذكر أن العائد الاستثماري لهذه المشاريع بالمحافظة يقدر بحوالى 153 مليون جنيه، وبحق انتفاع يقدر بمبلغ 51 مليون جنيه.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التوسع في مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف محافظات الجمهورية حيث انها تأتي دون أن تحمل ميزانية وزارة الشباب والرياضة أعباء مالية كما انها تمثل احد العناصر الاساسية لانشاء بنية تحتية قوية لمراكز الشباب والتي تساهم بشكل كبير في بناء الانسان المصري عن طريق توفير تلك الخدمات الرياضية المتنوعة للنشء والشباب.

مشيرا أن عدد مشروعات الطرح الإستثماري بمراكز الشباب بالمحافظات بلغت 332 مشروع محققة قيمة استثمارية تتخطي المليار واربعمائة وخمسين مليون جنيه بعدد 229 مركز شباب في 24 محافظة .

الجدير بالذكر ان وزارة الشباب والرياضة تحصل على 25% من عوائد حق الانتفاع للمشروع، والتي يتم اعادة ضخها لتطوير مراكز الشباب في القري والمناطق الغير جاذبة للاستثمار بينما تستفيد مراكز الشباب بقيمة 75% من تلك العوائد كمصدر تمويل ذاتي يساهم في تنفيذ الانشطة الرياضية المختلفة دون الحاجة إلى الدعم من الوزارة.

وتستهدف وزارة الشباب والرياضة من تنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية توفير البنية التحتية الإنشائية لمراكز الشباب، وإيجاد مصادر تمويل ذاتي مستمر للمراكز، والتوسع في الأنشطة المقدمة والخدمات، وجذب الشباب والأسر إلى مراكز الشباب.