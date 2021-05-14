شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الصالات» يلتقي العراق وتايلند ودياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

يخوض منتخب الإمارات لكرة قدم الصالات، أولى مبارياته الإعدادية أمام المنتخب العراقي في السابعة والربع من مساء السبت، على ملعب صالة نادي خورفكان ضمن تحضيراته، لتمثيل الدولة في النسخة الأولى من البطولة العربية، على أن يلتقي الأحد مع منتخب تايلند.

ويغادر الأبيض إلى جمهورية مصر العربية يوم 19 مايو/أيار الجاري عبر مطار أبوظبي الدولي، وستكون بعثة منتخب الإمارات برئاسة عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، كما سيغادر خميس الشامسي مشرف المنتخبات يوم 18 الجاري إلى القاهرة، للتجهيز لوصول «الأبيض» وكذلك تمثيل الإمارات في الاجتماع الفني للبطولة العربية التي ستقام مبارياتها على ملعب الصالة التي استضافت فيها مصر نهائيات كأس العالم لكرة اليد خلال الفترة من 20 ولغاية 30 الجاري.

وسيلعب منتخب الإمارات ضد منتخبات المجموعة الثانية التي تضم معه السعودية والمغرب وجزر القمر.

وحول مباراتي الأبيض الوديتين أعلن خميس الشامسي مشرف المنتخبات أن منتخبي العراق وتايلند اشترطا عدم تصوير المباريات، كونهما يستعدان لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2021 التي تقام في الإمارات،حيث وصلت منتخبات العراق ولبنان وتايلند وفيتنام إلى الدولة واستقرت بفندقي اوشانيك في خورفكان ورويال في الفجيرة.

ويلتقي العراق مع تايلند، ولبنان مع فيتنام بنظام الذهاب والإياب والفائزان بمجموع المباراتين، يتأهلان إلى المونديال.

ورحب عبدالملك جاني بالمنتخبات العربية والآسيوية التي تحل في ضيافة الدولة وتمنى لها إقامة سعيدة، واعتبر اختيار الاتحاد الآسيوي لدولة الإمارات لاستضافة مباريات «البلاي أوف» في صالة نادي خورفكان دعماً كبيراً للعبة في الدولة، مؤكداً أن صالة خورفكان جذبت الأنظار من خلال استضافة وتنظيم مجلس الشارقة الرياضي للبطولة الدولية خلال السنوات الماضية.