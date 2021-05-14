إيقاف نيمار عن المشاركة في نهائي كأس فرنسا

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باريس: أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الجمعة ايقاف المهاجم الدولي البرازيلي نيمار لمباراة، ما سيمنعه من المشاركة مع فريقه باريس سان جرمان في نهائي كأس فرنسا ضد موناكو الاربعاء المقبل.

وتلقى نيمار إنذارًا بعد لحظات من نزوله بديلا في دور نصف النهائي ضد مونبلييه الاربعاء تفوق فيه نادي العاصمة بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل 2-2، ما أدى الى تلك العقوبة بسبب ايقافه مباراتين وأخرى مع وقف التنفيذ بعد طرده ضد ليل في الدوري الشهر الفائت، وكانت الاخيرة مشروطة بعدم تلقيه بطاقة صفراء جديدة لفترة معينة.

ويدخل هذا القرر حيز التنفيذ الاثنين 17 ايار/مايو أي قبل يومين من موعد المباراة النهائية.

وسخر نيمار من هذا القرار عبر حسابه على انستغرام بالقول "أريد أن أفهم منطق الشخص الذي يدير امور البطاقات في فرنسا. هذا الشخص يستحق التصفيق. ما هذه الفوضى".

ولا يزال بإمكان باريس سان جرمان استئناف الايقاف، وبالتالي السماح للاعبه باللعب في النهائي على ملعب "ستاد دو فرانس" خلف ابواب موصدة.

وسجل نيمار الذي جدد عقده مع سان جرمان الاسبوع الماضي حتى العام 2025، الهدف الوحيد في نهائي العام الفائت ضد سانت اتيان.