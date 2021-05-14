شكرا لقرائتكم خبر عن انتفاضة إيهاب جلال تنقذ الإسماعيلى بالعلامة الكاملة فى 5 مباريات متتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل تولى إيهاب جلال المسئولية الفنية للنادى الإسماعيلى خاض الدراويش 16 مباراة فى الدوري العام، لم يحققوا خلالها سوى فوز وحيد، وتراجعوا للمركز قبل الأخير ليصبح الفريق مهدداً بالهبوط، وبعد تولى جلال المسئولية تغيرت أوضاع الدراويش تماماً، ما أشبه بصحوة كروية ليحققوا 5 انتصارات متتالية ويتقدموا للمركز الـ 12 وسط طموحات كبيرة من جماهير القلعة الصفراء فى إنهاء الدوري بمركز مناسب للدراويش بعد عدة مواسم صعبة.

وواصل شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى التفوق مع ناديه منذ تولى إيهاب جلال مسئولية تدريب الدارويش، حيث شارك فى ست مباريات ونجح فى تسجيل أربعة أهداف أحدثها ثنائية اليوم فى شباك أسوان، لينافس زميله التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلى الذى استعاد بريقه منذ تولى ايهاب جلال المسئولية الفنية أيضاً حيث شارك فى 5 لقاءات وسجل أربعة أهداف.

وقلب فريق الإسماعيلى تأخره أمام أسوان بهدف إلى فوز مثير بثلاثية أهداف مقابل هدفين، في المباراة التى جمعتهما، اليوم، باستاد الإسماعيلية، ضمن لقاءات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

تقدم أشرف مجدي لفريق أسوان فى الدقيقة الثالثة نتيجة اهتزاز وارتباك دفاعي للدراويش، قبل أن يتعادل الإسماعيلى عن طريق حسين السيد "مارسيلو" فى الدقيقة السابعة عشرة، ونجح شكرى نجيب فى تسجيل هدف الإسماعيلى الثاني من خطأ لخالد وليد حارس الفريق الجنوبي في الدقيقة 64، وعاد نفس اللاعب لتسجيل ثالث أهداف الدراويش في الدقيقة 73، ونجح عمرو الحلوانى مهاجم أسوان فى تقليص الفارق بالدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، يقفز الإسماعيلي إلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما خاض 22 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 27، فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة من 21 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى.