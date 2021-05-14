شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتعادل مع المحلة بهدف لمثله فى شوط أول مثير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين المصرى البورسعيدى وغزل المحلة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما فى المباراة المقامة حاليا باستاد الإسكندرية فى الجولة الـ22 للدورى. تقدم حسن على للمصرى من ضربة جزاء فى الدقيقة 28 ، وتعادل إسلام فؤاد لغزل المحلة فى الدقيقة 42 من خطأ مشترك بين أحد مدافعى الفريق البورسعيدى وأحمد دعدور حارس المرمى الذى فشل في الإمساك بالكرة .

وجاءت تشكيلة المصرى على النحو التالى :-

حراسة المرمى : احمد دعدور

خط الدفاع : حجاج عويس – إسلام صلاح – احمد شوشة – حسن على

خط الوسط : سعيدو – فريد شوقى – محمد عنتر – احمد رفعت

خط الهجوم : احمد جمعة – اوستن اموتو

فيما جاء تشكيل المحلة على النحو التالى : -

حراسة المرمى : عمرو شعبان

خط الدفاع : محمد فتح الله ، احمد عيد ، معتز كاجو ، فتحي مبروك

خط الوسط : بدر موسي ، هشام بلحة ، خالد لطفي ، احمد الشيخ ، احمد الندري

خط الهجوم : إسلام فؤاد

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

فيما يحتل غزل المحلة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً .

وحذر خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة لاعبيه من خطورة الاستهانة بالمنافس الليلة مشدداً على ضرورة خطف النقاط الثلاث لاقتحام المربع الذهبى بالمسابقة وتدشين انطلاقة مميزة للفلاحين في موسمهم الأول بعد العودة لدوري الأضواء والشهرة .

بينما طالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على موقعهم بالمربع الذهبى للمسابقة بعد التعادل في الجولة الأخيرة للمسابقة.