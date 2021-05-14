ضياء السيد يختار 22 لاعبا فى قائمة سيراميكا لمواجهة سموحة بالدوري غدا

القاهرة - سامية سيد - أعلن ضياء السيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سموحة بالدورى المقرر لها غدا. ويلتقي سيراميكا مع سموحة فى الخامسة مساء السبت، على ملعب استاد السويس، بالجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 22 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال - حمزة معوض

خط الدفاع: رجب بكار - أحمد محسن - فابريس نجاه - عبد الله محمود - خالد صبحي - طارق سامي- سيف تقا - محمود صقر.

خط الوسط: محمد توني - رجب عمران - محمود نبيل - صالح جمعة - محمد مسعد - كوامي بونسو - شريف دابو.

خط الهجوم: ميدو جابر - أحمد ياسر ريان - وينفول كوبينا - أحمد غنيم.

فى سياق أخر ، تمسك مسئولو سيراميكا بكل نجوم الفريق والتى وصلتهم عروضا محلية وخارجية خلال الفترة الماضية بعد تألقهم بشدة خلال مباريات الموسم الحالى وتحقيقهم للعديد من النتائج الجيدة .

وظهر عدد من لاعبى سيراميكا بشكل جيد على رأسهم محمد إبراهيم وشادى حسين هداف الفريق وأحمد محسن ورجب بكار وأحمد محسن وهو ما جعلهم محط أنظار العديد من أندية الدورى .

ويحتل سيراميكا المركز السابع بجدول الدورى برصيد 30 نقطة بعد الفوز الاخير على بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة الثالثة لضياء السيد كمديرا فنيا للفريق هلفا لهيثم شعبان .

من ناحية اخرى كشف عادل مصطفى مدرب فريق سيراميكا، عن سر تألق الثنائي الهجوم للفريق، شادي حسين وأحمد ياسر ريان، وقال عادل مصطفى في تصريحات لبرنامج "وان تو" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: شادي حسين لاعب سيكون مفيد لمنتخب مصر مستقبلاً، وكذلك أحمد ياسر ريان، وحتى الآن الثنائي لم يتخطوا 50% من قدراتهم، ريان لم يصل بعد لمرحلة النضج الكامل كرأس حربة، وشادي رضوان هذه سنة أولى دوري ممتاز، والثنائي لديهم الشخصية والقدرة على التطور بشكل سريع.

أضاف: صالح جمعة كان مصاباً في أول مباراة لنا مع سيراميكا، وكذلك ثنائي الارتكاز في وسط الملعب، ولاعبو الكرة عندما يكونوا في حالة بدنية جيدة يقدمون أفضل ما لديهم، وصالح جمعة لم يخرج أفضل ما لديه بعد، ولكنه بدأ يعود من جديد، منذ تولينا تدريب الفريق صالح جمعة من أفضل اللاعبين في التدريبات ويؤدي الأدوار المطلوبة منه، وشارك في الأربعة أهداف التي سجلناهم في بيراميدز.