شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل حلمى طولان فى 22 مباراة أمام الزمالك قبل مواجهة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، فريق الزمالك مع نظيره إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ 22 لمسابقة الدوري الممتاز، فى مباراة مهمة ومصيرية للفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز لأسبابه الخاصة.

الزمالك يبحث عن الفوز لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري مع غريمة التقليدي الأهلي، حيث يحتل الأبيض المركز الأول حاليا برصيد 45 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف لكن الأخير لعب 19 مباراة فقط، بينما خاض الزمالك 21 لقاء بالدوري.

ولا تختلف الدوافع كثيرا لدي فريق إنبي الساعي لتحسين موقفه بجدول الدوري، والدخول لمنطقة الأمان حيث يحتل حاليا المركز التاسع برصيد 28 نقطة، ويحتاج لتحقيق الفوز للدخول في وسط الترتيب والابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط.

واجه حلمى طولان المدير الفنى لإنبى، ناديه الزمالك فى 22 مباراة من قبل فى مسابقة الدوري، بدءًا من موسم 2002/2003، حقق الفوز فى 6 مباريات، وتعادل فى 5 لقاءات، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة.

وشملت المواجهات 8 مباريات فى قيادة حرس الحدود حقق 3 انتصارات أشهرها خماسية دون رد، و3 مع طلائع الجيش حقق فوزا، ومباراة مع اتحاد الشرطة حقق فوزا، وثلاثة مباريات مع انبى فى دورى الموسم الماضى فاز فى الدور الاول بهدفين مقابل هدف وخسر فى الدور الثانى بهدف دون رد ، وفى الدور الاول لدوري هذا الموسم وخسر بهدفين مقابل هدف فى 2 يناير الماضى بالجولة الخامسة للمسابقة.

فى حين قاد كل من بتروجت وسموحة فى مباراتين، والمصري، والاتصالات، والاتحاد السكندرى فى مباراة.