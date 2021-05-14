مران الأهلي الختامي لمباراة صن داونز.. محاضرة فنية وتدريبات جرى

القاهرة - سامية سيد - أدى فريق الأهلي مرانه الختامي استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي غدا، السبت، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي المران بمحاضرة فنية استمرت 5 دقائق ثم أدى اللاعبون تدريبات الجرى حول الملعب وتدريبات بالكرة. وقام موسيماني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال تدريبات الكرة تحت إشرافه ومعاونه كيفين جونسون.

وقاد ميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى الأهلي تدريبات قوية للحراس الأربعة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

ويلعب الأهلى مع بطل جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء غد السبت فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وينوى النادى الأهلى السفر مُبكراً إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا حيث تتجه النية للسفر يوم 16 أو 17 على أقصى تقدير إلى جنوب أفريقيا لخوض هذه المباراة المرتقبة.

واستقر الأهلى على السفر مُبكراً إلى جنوب أفريقيا من أجل التأقلم مع الأجواء فى جنوب أفريقيا قبل المباراة المرتقبة.