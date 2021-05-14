شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة إنبى عقب المحاضرة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام إنبى فى الجولة الـ 22 بالدورى، والتى تنطلق فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة. ومن المقرر أن يعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تشكيل الزمالك الذى سيخوض به المباراة فى المحاضرة الفنية الأخيرة بفندق إقامة الفريق فى معسكر المباراة، حيث سيلقي كارتيرون محاضرة بعد قليل يشرح خلالها طريقة اللعب وتشكيل المباراة قبل التوجه الي استاد القاهرة.

الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك خاض 4 مواجهات سابقة ضد إنبي قبل مباراة اليوم حقق الفوز في مباراتين وخسر مثلهما وانتهت آخر مواجهة بفوز الزمالك بهدف نظيف في الجولة الـ 23 من منافسات بطولة الدوري خلال الموسم الماضي.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم باحثا عن الفوز لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري مع غريمة التقليدي الأهلي، حيث يحتل الأبيض المركز الأول حاليا برصيد 45 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف لكن الأخير لعب 19 مباراة فقط بينما خاض الزمالك 21 لقاء بالدوري.

ولا تختلف الدوافع كثيرا لدى إنبي الساعي لتحسين موقفه بجدول الدوري، والدخول لمنطقة الأمان حيث يحتل حاليا المركز التاسع برصيد 28 نقطة، ويحتاج لتحقيق الفوز للدخول في وسط الترتيب والابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط.

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم طارق مجدى لإدارة مباراة الزمالك وإنبى باستاد القاهرة الدولى، ويعاونه أحمد توفيق ومحمود عبد السميع مساعدان، وعلى الكيكى حكم رابع، ومحمد سلامة حكم فيديو ومحمد يوسف حكم مساعد فيديو.