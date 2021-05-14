شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهزم أسوان 2/3 فى ريمونتادا مثيرة بالدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلب فريق الإسماعيلى تأخره أمام أسوان بهدف إلى فوز مثير بثلاثية أهداف مقابل هدفين، في المباراة التى جمعتهما، اليوم، باستاد الإسماعيلية، ضمن لقاءات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

تقدم أشرف مجدي لفريق أسوان فى الدقيقة الثالثة نتيجة اهتزاز وارتباك دفاعي للدراويش، قبل أن يتعادل الإسماعيلى عن طريق حسين السيد "مارسيلو" فى الدقيقة السابعة عشرة، ونجح شكرى نجيب فى تسجيل هدف الإسماعيلى الثاني من خطأ لخالد وليد حارس الفريق الجنوبي في الدقيقة 64، وعاد نفس اللاعب لتسجيل ثالث أهداف الدراويش في الدقيقة 73، ونجح عمرو الحلوانى مهاجم أسوان فى تقليص الفارق بالدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، يقفز الإسماعيلي إلى المركز 12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما خاض 22 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 27، فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة من 21 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى.

لعب الإسماعيلي اللقاء بالتشكيل، حراسة المرمى: محمد فوزي، وخط الدفاع: حسين السيد، مروان الصحراوى، محمد هاشم، عبد الله جمعة، وخط الوسط: محمد عادل، محمد حسن ومحمد صادق، خط الهجوم: أحمد مدبولي وشكري نجيب وفخر الدين بن يوسف.

فيما جاء تشكيل أسوان كالتالي، حراسة المرمي: خالد وليد، والدفاع: أحمد بلية، محمد جابر، محمود شبانة، سالم صافي، الوسط: احمد الالفي، هيثم الفيل، سولمون منساه، احمد خالد، والهجوم: أشرف مجدي، محمد أسامة.