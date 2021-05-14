شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز محيلبة يتوج ببرونزية كأس العالم للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الرامى عبد العزيز محيلبة بالميدالية البرونزية فى منافسات التراب ببطولة كأس العالم المقامة فى إيطاليا محققا 36/40 طلقة فى النهائى.

فيما توج شقيقه الرامى عزمى محيلبة الإثنين الماضى بذهبية بطولة كأس العالم للرماية فى منافسات الإسكيت بعد التفوق على الأمريكى هانكوك فى النهائيات محققا العلامة الكاملة.

وتأهل محيلبة إلى نهائى كأس العالم للرماية بمنافسات الإسكيت فى ظل تحقيقه 124 طبق من أصل 125 فى التصفيات التى أقيمت على مدار يومين.

كما يشارك فى بطولة العالم للرماية أيضا من مصر ماجى العشماوي وأحمد توحيد زاهر.

وشارك عزمى محيلبة ومصطفى حمدى فى معسكر مغلق قبل البطولة فى ميلانو، قبل أن يلحق بهم باقى اللاعبين المشاركين.

من ناحية أخرى، تنظم مصر البطولة العربية للرماية التي تنطلق خلال الفترة من 1 وحتى 12 يونيو المقبل، على ميادين نادي الصيد 6 أكتوبر والمركز الأولمبي بالمعادي بمشاركة أكثر من 300 رامٍ ورامية من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وتقام البطولة بمشاركة 12 دولة عربية، يتنافسون في منافسات المسدس والبندقية ضغط الهواء وكذلك الخرطوش على الميادين المصرية المؤهلة لاستضافة أكبر الأحداث العالمية، وتضاف هذه البطولة إلى سلسلة البطولات المميزة التي تحتضنها مصر، خصوصا بعد النجاح الباهر في استضافة بطولة العالم الأخيرة على ميادين نادي الصيد 6 أكتوبر، والتي نالت إشادة عالمية ورغم ظروف جائحة كورونا إلا أنها خرجت في أفضل صورة.