شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يفوز على البنك الأهلى بهدف " جدو " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المقاولون العرب الفوز على نظيره البنك الأهلى بنتيجة هدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي أقيمت على ستاد بتروسبورت.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب محمد حمدى ذكى مهاجم المقاولون العرب من علامة الجزاء في الدقيقة 85 من عمر المباراة .

وبهذة النتيجة يرفع فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس رصيده الى 24 نقطة فى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز بينما يحتل فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال ، المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة .

وجاء تشكيل البنك الأهلى بقيادة خالد جلال المدير كالتالى :

في حراسة المرمى .. أحمد السعدنى

في خط الدفاع .. محمد دبش ، محمد كوفى ، عاصم صلاح ، أسامة إبراهيم

في خط الوسط .. محمد بسيونى ، معروف يوسف ، محمد حامد ، ستيرلا

في الهجوم .. فادى فريد ، أحمد على

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس كالتالى:

في حراسة المرمى .. محمود أبو السعود

في خط الدفاع .. باسم على ، حسن الشامى ، محمد سمير ، أحمد شيمى

في خط الوسط .. فاروق كابورى ، كريم مصطفى ، وسيم النغموشي ، محمد مجلى

في الهجوم .. عبد الله ياسين ، لويس هنستروزا