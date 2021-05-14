شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل المصرى والمحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى تشكيل فريقه الذي سيخوض لقاء اليوم أمام غزل المحلة فى الجولة الثانية والعشرين باستاد الإسكندرية.

وجاء تشكيل المصرى على النحو التالى:

حراسة المرمى : أحمد دعدور

خط الدفاع : حجاج عويس – إسلام صلاح – أحمد شوشة – حسن على

خط الوسط : سعيدو – فريد شوقى – محمد عنتر – أحمد رفعت

خط الهجوم : أحمد جمعة – أوستن اموتو

فيما جاء تشكيل المحلة على النحو التالى:

حراسة المرمى : عمرو شعبان

خط الدفاع : محمد فتح الله ، احمد عيد ، معتز كاجو ، فتحي مبروك

خط الوسط : بدر موسي ، هشام بلحة ، خالد لطفي ، احمد الشيخ ، احمد الندري

خط الهجوم : إسلام فؤاد

الاحتياطي

محمد البشبيشي جلال العقدة ، محمد سامي ،خالد رسلان ، الاخميمي ، محمد حمدان ، احمد عادل ، محمد غلوش ، محمود صلاح

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

فيما يحتل غزل المحلة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً .

وحذر خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة لاعبيه من خطورة الاستهانة بالمنافس الليلة مشدداً على ضرورة خطف النقاط الثلاث لاقتحام المربع الذهبى بالمسابقة وتدشين انطلاقة مميزة للفلاحين في موسمهم الأول بعد العودة لدوري الأضواء والشهرة .

بينما طالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على موقعهم بالمربع الذهبى للمسابقة بعد التعادل في الجولة الأخيرة للمسابقة.