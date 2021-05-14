شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الزمالك من مواجهة إنبى فى الدورى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى فريق الزمالك بقيادة مديره الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون بكل قوته لتحقيق الفوز على إنبى، فى المباراة المرتقبة التى تجمعها فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويطمح الزمالك فى هذه المواجهة للوصول إلى 3 أهداف مهمة، نرصدها فى التقرير التالى..

يبحث الزمالك عن الفوز فى هذه المواجهة لمواصلة المنافسة على صدارة الدورى مع غريمة التقليدي الأهلي، حيث يحتل الأبيض المركز الأول حاليا برصيد 45 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف، لكن الأخير لعب 19 مباراة فقط، بينما خاض الزمالك 21 لقاء بالدورى.

كما يسعى الزمالك لمواصلة التفوق على الفريق البترولى فى تاريخ المواجهات، حيث تميل الكفة لمصلحة الزمالك، الذى حقق 17 فوزاً وأحرز 42 هدفاً مقابل 5 انتصارات و24 هدفاً لـ إنبى وحسم التعادل 10 لقاءات آخرها (0 – 0) بالجولتين 4 و21 موسم 2017 – 2018 .

فيما يسعى الزمالك لفك عقدة الخسارة فى الأعياد، خاصة أن الزمالك اعتاد الهزائم فى المناسبات، وبدأت عقدة الهزائم مع الزمالك فى 2005، حينما واجه حرس الحدود فى 20 يناير، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، وخسر الزمالك وقتها بهدف دون رد سجله عبد الحميد بسيوني، وفي أول أيام عيد الأضحى أيضا، خاض الزمالك مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري الممتاز موسم 2006/2007، وتحديدا في 30 ديسمبر 2006، وفاز الأهلي وقتها 2-1 بهدفي الأنجولي فلافيو، والذي تزامن اللقاء مع عيد ميلاده، في حين أحرز للزمالك أسامة حسن.

بينما خسر الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري على استاد الكلية الحربية بهدف دون رد، سجله عمرو السولية، في مباراة أقيمت بتاريخ 22 سبتمبر 2009 ، والموافق ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

كما خسر الأبيض في القاهرة أمام مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا 2012 ، بهدفين لهدف في مباراة اقيمت بتاريخ 18 أغسطس الموافق أول أيام عيد الفطر، لا سيما و أن الزمالك تلقى خسارة قوية أمام النجم الساحلي التونسي، بخمسة أهداف مقابل هدف، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2015 .

