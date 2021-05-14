"الخامس على التوالي".. الإسماعيلي يواصل صحوته بفوز مثير على أسوان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل فريق الإسماعيلي عروضه المقنعة بالفوز على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت الجمعة لحساب الجولة 20 من عمر دوري We المصري.

وافتتح أسوان التسجيل مبكرًا في الدقيقة 3 عن طريق أشرف مجدي قبل أن يُعيد حسين السيد الأمور إلى النصاب الصحيح بالتعادل للدراويش في الدقيقة 17.

وتمكن شكري نجيب من التقدم للإسماعيلي في الدقيقة 64 قبل أن يعود ويسجل الثالث في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 97 تمكن عمرو الحلوني من تقليص الفارق لأسوان من ركلة جزاء لكن الحكم أطلق صافرة النهاية ليحكم الدراويش قبضتهم على نقاط المباراة كاملة.

ويعد هذا الانتصار الخامس على التوالي للدراويش حيث تمكن أبناء إيهاب جلال من الفوز على المصري والانتاج والجونة والبنك الأهلي على الترتيب.

وبعد هذا الفوز أصبح رصيد الإسماعيلي 26 نقطة في المركز 12 فيما توقف رصيد أسوان عند النقطة 21 في المركز الـ15