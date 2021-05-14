مصدر يوضح لمصراوي.. سبب استبعاد أكرم وموقفه من السفر مع الأهلي لجنوب إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

كشف مصدر من داخل الأهلي أن أكرم توفيق متوسط ميدان الفريق يعاني من آلام على مستوى الركبة، وسيتحدد موقفه من السفر لجنوب إفريقيا من أجل مواجهة صنداونز بناء على الفحص الطبي الذي سيخضع له.

وقال المصدر في تصريحاته ليلا كورة أن استبعاد أكرم توفيق من قائمة الأهلي لمواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صنداونز أتى بسبب آلام الركبة التي يعاني منها.

وأوضح أن اللاعب يخضع لفحص طبي قبل سفر البعثة لجنوب أفريقيا لتحديد موقفه من السفر مع الفريق ومواجهة صنداونز من عدمه.

وفضًل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق استبعاد أكرم توفيق أمس الخميس من القائمة التي تخوض مباراة الذهاب بناء علي شكوي اللاعب من آلام في الركبة وتعليمات طبيب الفريق أحمد أبو عبلة.

ويلعب الأهلي أمام صنداونز في مباراة الذهاب مساء السبت على أن يسافر لجنوب إفريقيا من أجل خوض لقاء العودة الذي سيقام بعد أسبوع.