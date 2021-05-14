إثارة آخر 10 دقاق.. المقاولون يلدغ البنك الأهلي في الوقت القاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا ثمينًا على حساب البنك الأهلي بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "بتروسبورت" ضمن حسابات الأسبوع الـ22 من مسابقة دوري we المصري.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في آخر عشر دقائق بعدما حصل فريق المقاولون العرب على ضربة جزاء في الدقيقة 81 ليهدرها محمد سمير.

فريق المقاولون حصل على ضربة جزاء ثانية في الدقيقة 84 إلا أن هذه المرة نفذها محمد حمدي زكي ويسددها بنجاح ليحقق فريق "ذئاب الجبل" ثلاث نقاط غالية.

وارتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة الـ24 ليصبح في الترتيب الرابع عشر، في المقابل واصل فريق البنك الأهلي معاناته بالمسابقة ليتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.

ومن المقرر أن يواجه المقاولون العرب نظيره الإسماعيلي في الجولة المقبلة، بينما يلعب البنك الأهلي ضد سموحة ضمن مباريات الجولة الـ23.