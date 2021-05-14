ليفربول يوضح لمصراوي موقفه من مشاركة صلاح في الأوليمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح "ماتماكان"، المسئول الإعلامي لليفربول، بأن إدارة النادي سوف تتحدث مع محمد صلاح جناح الفريق بشأن المشاركة مع منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو في الوقت المناسب.

وقال المسئول الإعلامي لنادي ليفربول في تصريحاته لـ"يلا كورة": "ليفربول لم يتخذ قرار بالقبول أو الرفض حتى الآن بشأن مشاركة محمد صلاح في الأوليمبياد".

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا لليفربول يطلب فيه مشاركة محمد صلاح في أوليمبياد طوكيو، ثم عاد وأرسل خطابا آخر عقب إجراء القرعة في إبريل الماضي وتحديد جدولة كاملة للفريق قبل وأثناء الدورة الأوليمبية.

وتابع مسئول ليفربول: "حتى الآن لا يمكن أن نقول إننا وضعنا موعدا من أجل الرد على طلب الاتحاد المصري".

وأضاف: "نستطيع أن نؤكد أننا سوف نجلس مع محمد صلاح في الوقت المناسب من أجل الحديث حول هذا الأمر".

ويتعين على الاتحاد المصري الذي أرسل في وقت سابق قائمة مكونة من 80 لاعبًا أن يقلصها في 19 مايو الجاري إلى 50 لاعبًا.

ويتبقى أمام ليفربول جولتين خلال الموسم الحالي قبل نهاية الدوري الإنجليزي، ويأمل الفريق في تحقيق الفوز وأن تساعده نتائج المنافسين ليتأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

وتقام منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية خلال الفترة من 22 يوليو، إلى 7 أغسطس، ويشارك المنتخب المصري في مجموعة واحدة تضم إسبانيا، والأرجنتين وأستراليا.