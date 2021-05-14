لاعب صنداونز: مواجهة الأهلي تحتاج تركيزا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال بيتير شالوليلي، مهاجم فريق صنداونز، إنهم سيخوضون مباراة أمام فريق قوي للغاية ومنظم من الناحية التكتيكية، مضيفًا أنه يأمل في حصد النجمة الثانية للفريق الجنوب أفريقي بالفوز بلقب دوري الأبطال.

ويستعد صنداونز لمواجهة الأهلي، يوم السبت، على ملعب الأهلي We السلام لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال شالوليلي، من خلال تصريحات للموقع الرسمي لصنداونز اليوم الجمعة: "سنلعب أمام فريق قوي ولاعبين جيدين على المستوى التكتيكي، ونحن تحضرنا لهم بشكل جيد للغاية".

وأضاف اللاعب الذي سيواجه الأهلي لأول مرة رفقة البرازيليين: "المباراة الأولى في هذا الدور مهمة جدًا لنا، الأمر يتطلب أن يكون الجميع في قمة التركيز".

وعن طموحات صنداونز قال: "من المهم لنا أن نحصد النجمة الثانية بالفوز بدوري أبطال أفريقيا، سيكون أمرا رائعا لنا لو تمكنا من الفوز بلقب دوري الأبطال".