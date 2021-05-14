بث مباشر | شاهد مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي «كورة لايف»

شاهد بث مباشر كورة لايف مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي للمحترفين، ضمن مباريات اليوم الجمعة 14-5-2021.

يستقبل فريق الهلال نظيره الباطن على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

انفرد فريق الهلال بصدارة ترتيب الدوري السعودي، بعد فوزه في الجولة الماضية على منافسه المباشر “الشباب”، وأصبح في رصيد الزعيم 51 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الليث الأبيض.

ويمتلك نادي الهلال أقوى خط دفاع في الدوري السعودي حتى الآن، حيث لم يستقبل مرماه سوى 23 هدفًا، بينما سجل لاعبوه 50 هدفًا كثاني أقوى خط هجوم بعد الشباب.

وسيقود المدرب الجديد، جوزيه مورايس الهلال اليوم أمام الباطن في أول ظهور له، بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام الشباب بسبب عدم إنقضاء فترة الحجر الصحي.

ويغيب عن الهلال في مواجهة اليوم أمام الباطن كل من “عبدالله عطيف، وجيانج هيون سو”، بينما أصبح قائده سلمان الفرج جاهز للمشاركة من البداية بعد دخوله كبديل في المباراة الماضية ليسجل أول حضور بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

على الجهة المقابلة، يتطلع نادي الباطن إلى تحقيق الفوز أو على الأقل تفادي الخسارة من أجل الحفاظ على آماله في البقاء بالدوري السعودي للمحترفين.

ويقبع الباطن في المركز الـ13 بجدول الترتيب وفي رصيده 29 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط، مع تبقي 3 جولات على نهاية الموسم.

وتنقل مباراة الهلال والباطن على قناة الرياضية السعودية 1، بصوت المعلق “عيسى الحربين”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.