مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بث مباشر اليوم فى الدوري الانجليزي «يلا شوت»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل فى الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم الجمعة 14-5-2021، لحساب الجولة 36.

يرحل مانشستر سيتي الى ملعب سانت جيمس بارك بمدينة نيوكاسل بعدما تُوج رسمياً بلقب البريميرليج بعد خسارة مانشستر يونايتد الوصيف أمام ليستر سيتي بنتيجة 1-2 مطلع الاسبوع.

ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم فى صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 80 نقطة بفارق 10 نقاط عن مانشستر يونايتد (الوصيف)، بعد ان خاض السيتي 35 مباراة، حقق الفوز فى 25 مباراة، وتعادل فى 5 مباريات، وتعرض السماوي لخمس هزائم.

وخسر مانشستر سيتي فى الجولة الماضية فى عقر داره أمام تشيلسي بنتيجة 1-2، سجل للسيتيزينز رحيم ستيرلينج، وسجل للبلوز حكيم زياش وماركوس ألونسو.

وسيسعي اليوم مانشستر سيتي بقيادة الاسباني “بيب جوارديولا” الى الاستمرار في تحقيق الانتصارات في الدوري الإنجليزي من أجل الاستعداد الجيد لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي بعد نحو أسبوعين.

علي الجانب الاخر يدخل فريق نيوكاسل يونايتد مباراة اليوم ولديه 39 نقطة يحتل بهما المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي وخاض 35 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 16 مباراة.

واخر مباراة خاضها نيوكاسل كانت ضد فريق ليستر سيتي وانتهت بهزيمته بأربعة اهداف مقابل هدفين ويسعي فريق نيوكاسل في لقاء اليوم اقتناص الثلاثة نقاط لتحسين مركزه في جدول الترتيب بعدما ضمن بقاءه بالبريميرليج.

جدير بالذكر ان لقاء الذهاب بين مانشستر سيتي ونيوكاسل والذي أقيم على ملعب الاتحاد قد انتهى بفوز السماوي 2-0، وسجل له آنذاك الثنائي إلكاي جوندوجان وفيران توريس.

بث مباشر مانشستر سيتي ونيوكاسل

تنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل فى الدوري الانجليزي على قناة بي إن سبورتس بريميم (1) بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل ايضا على قناة سكاي سبورت وقناة كانال سبورت.

مانشستر سيتي (-) نيوكاسل

الدوري الانجليزي (الجولة 36)

ملعب سانت جيمس بارك