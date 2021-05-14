مشاهدة مباراة مولودية الجزائر والوداد بث مباشر اليوم في دوري ابطال افريقيا «كورة لايف»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة مولودية الجزائر والوداد المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، ضمن مباريات اليوم الجمعة 14-5-2021.

يستقبل نادي مولودية الجزائر نظيره الوداد على ملعب 5 جويلية 1962، في ديربي مغاربي عربي ناري ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وتأهل مولودية الجزائر إلى ربع نهائي دوري ابطال افريقيا بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، وسجل لاعبوه 6 أهداف، واهتزت شباكه 6 مرات.

ويتطلع مولودية الجزائر إلى تحقيق الفوز على ضيفه الوداد مع المحافظة على نظافة شباكه من أجل تسهيل مهمة الإياب، المقرر إقامتها يوم السبت 22 مايو الجاري.

بينما صعد الوداد على رأس المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، وأحرز 9 أهداف، وتلقت شباكه هدف وحيد كأقوى خط دفاع في دوري المجموعات.

ويعتبر الوداد تحت قيادة فوزي البنزرتي من أبرز المرشحين لتحقيق لقب دوري ابطال افريقيا 2021، وسيبحث اليوم عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام مولودية الجزائر لتسهيل مهمة حجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

والتقى مولودية الجزائر والوداد في مناسبتين ضمن منافسات دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا 2011، وفاز الفريق المغربي في مباراة الذهاب برباعية نظيفة، بينما انتصر الفريق الجزائري في الإياب بنتيجة (3-1).

وتنقل مباراة مولودية الجزائر والوداد على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما تذاع على بين سبورت كونيكت.

ويدير مواجهة مولودية الجزائر والوداد الحكم الإثيوبي “باملاك تيسيما”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت الجزائر، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.