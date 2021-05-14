مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر اليوم فى الدوري المصري «كورة لايف»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك وانبي فى الدوري المصري، ضمن مباريات اليوم الجمعة 14-5-2021.

يستقبل الزمالك نظيره انبي على ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم ضمن الجولة الـ 22 من الدوري المصري، وعينه على تحقيق الفوز للأبتعاد فى صدارة جدول الترتيب.

ويدخل الزمالك المباراة فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف لكن الأخير لعب 19 مباراة فقط بينما خاض الزمالك 21 لقاء بالدوري.

وتعادل الزمالك فى الجولة الماضية بالدوري المصري أمام غريمه التقليدي الاهلي بنتيجة 1-1، تقدم المارد الأحمر بواسطة “صلاح محسن”، وتعادل للفارس الأبيض “فرجاني ساسي”.

على الجانب الآخر يدخل انبي مباراة اليوم فى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، ويحتاج لتحقيق الفوز للدخول في وسط الترتيب والابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط.

وتعادل انبي فى الجولة الماضية على ملعبه أمام الاتحاد السكندري بنتيجة صفر-صفر، فى المباراة التي اقيمت على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

يذكر ان مباراة الذهاب بين الزمالك وانبي فى الدوري المصري (الجولة الخامسة) قد انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2-1، فى المباراة التي جمعتهم على ملعب بتروسبورت.

بث مباشر الزمالك وانبي

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وانبي فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة الزمالك وانبي فى الدوري المصري على قناة أون تايم سبورتس إتش دي (1) بصوت المعلق الرياضي “حاتم بطيشة”.

الزمالك (-) انبي

الدوري المصري (الجولة 22)

ستاد القاهرة