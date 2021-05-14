شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم مصير «ساسى» نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مسؤولو اللجنة التى تدير نادى الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، جلسة مع التونسى فرجانى ساسى، نهاية الأسبوع الجارى من أجل حسم ملف تجديد عقد اللاعب الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى. وأبدى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، تمسكه بالإبقاء على فرجانى، خصوصا أنه من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الفريق، فضلاً عن إبداء اللاعب رغبته فى البقاء داخل جدران القلعة البيضاء. وينتظر أن يحسم مسؤولو اللجنة مصير فرجانى خلال الجلسة التى ستجمعه به بعدما أبدى مسؤولو اللجنة مرونة كبيرة فى زيادة العرض المالى، الذى ستقدمه للاعب لحسم مسألة تجديد تعاقده.

وأعلن مسؤولو الزمالك فى وقت سابق عن تعثر مفاوضات التجديد لساسى، بسبب مغالاة اللاعب فى متطلباته المالية وعدم تماشيها مع المبالغ المعروضة من قبل مسؤولى الزمالك، الأمر الذى أثار غضب واستياء جماهير النادى، التى أبدت رغبتها فى التجديد للاعب، والتمسك بوجوده داخل القلعة البيضاء. من ناحية أخرى قرر باتريس كارتيرون، منح لاعبى الفريق إجازة السبت، بعد الانتهاء من مواجهة إنبى، التى جرت بين الفريقين مساء أمس والجريدة ماثلة للطبع ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين للدورى، على أن يستأنف الفريق تدريباته غداً الأحد استعداداً لمواجهة طلائع الجيش، المقررة «الخميس»، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين للدورى.

وطلب باتريس كارتيرون من جهازه المعاون إعداد ملخص لمباريات فريق طلائع الجيش الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف فى المنافس من أجل الاستفادة منها خلال المواجهة المقبلة، فى ظل سعى الفريق لتحقيق الفوز بنقاط المباراة الثلاث من أجل مواصلة البقاء فى صدارة جدول مسابقة الدورى.

من ناحية أخرى، تأكد غياب أحمد فتوح، الظهير الأيسر للزمالك، خمسة عشر يوماً، عن المباريات الرسمية للفريق بعد تعرضه للإصابة فى العضلة الخلفية خلال المران الرئيسى الذى أداه الفريق أمس الأول، استعداداً لمواجهة إنبى، والذى خرج على إثرها من القائمة التى خاضت المباراة.

فيما ينتظم محمد عبدالغنى، مدافع الفريق فى التدريبات الجماعية للفريق «الأحد»، بعد شكواه من الإجهاد، مما دفع الجهاز الفنى لمنحه قسطا من الراحة حتى لا يتعرض لإصابة قد تبعده عن الفريق لفترة طويلة، خصوصاً أنه من العناصر المتميزة، التى يعول عليها باتريس كارتيرون الكثير فى خط الدفاع خلال الفترة المقبلة. ويخضع عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، لاختبار طبى غداً الأحد، لتحديد مدى قدرته على اللحاق بالفريق فى مباراة طلائع الجيش المقبلة، بعدما غاب جمعة عن مباريات الفريق الأخيرة بسبب تعرضه للإصابة بجزع فى الرباط الخارجى للركبة، غاب على إثره عن الفريق طوال الفترة المنقضية.

ويأمل كارتيبو، فى عودة عبدالله جمعة لصفوف الفريق فى أسرع وقت لحل مشكلة الجبهة اليسرى التى تفتقد جهوده وجهود أحمد فتوح فى نفس الوقت ولم يبق بها سوى محمد عبدالشافى.