شكرا لقرائتكم خبر عن «ريال مدريد» يستقر على بديل «راموس» فى الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «آس»، الإسبانية، أن خيسوس فاييجو، مدافع فريق غرناطة الإسبانى، فى دائرة اهتمامات ريال مدريد لتدعيم خط دفاعه استعدادا للموسم الجديد فى حالة رحيل سيرجيو راموس بالصيف المقبل.

ويلعب فاييجو على سبيل الإعارة بين صفوف غرناطة قادمًا من ريال مدريد، حيث خرج للبحث عن اللعب بانتظام ووجد ذلك فى فريقه الحالى بعدما قضى نصف موسم فى وولفرهامبتون الإنجليزى.

وقالت الصحيفة إن فاييجو بات من العناصر الأساسية فى تشكيل غرناطة فى الموسم الجارى، بعد أن نال الثقة فى موسم ونصف مع فريقه الحالى، وقد حقق خلال الموسم الجارى الانتظام الذى كان يفتقر إليه بشدة، فعلى الرغم من أنه سيخسر المواجهة ضد رجال زيدان اليوم بسبب إصابة عضلية، إلا أن اللاعب يمتلك 2324 دقيقة من اللعب موزعة على 36 مباراة. أشارت الصحيفة إلى أن فاييجو سيعود إلى ريال مدريد بعد نهاية الموسم، فى ظل استمرار راموس دون تجديد عقده، بينما سيطلب فاران المغادرة وسيستمع النادى إلى العروض المقدمة له، سيكون النادى الأبيض فى حاجة إلى تعزيز دفاعى، خاصة مع الأزمة الاقتصادية التى يمر بها النادى فى الوقت الحالى.

وأوضحت الصحيفة أنه فى ريال مدريد هناك ثقة كاملة بفاييجو، كما يتضح من حقيقة أنه تم تجديده لمدة ستة مواسم قبل أن يغادر على سبيل الإعارة إلى ولفرهامبتون فى عام 2019، بمعنى آخر، لا يزال لديه أربع سنوات أخرى من العقد مع الميرنجى.