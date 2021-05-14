شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة بورتو البرتغالية تستقبل نهائى دورى أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا» نقل المباراة النهائية لدورى أبطال أوروبا من إسطنبول إلى مدينة بورتو البرتغالية، حيث من المقرر أن تقام المباراة النهائية بين مانشستر سيتى وتشيلسى فى 29 مايو، بحضور 12 ألف مشجع بواقع 6 آلاف لكل فريق.

جاء قرار الاتحاد الأوروبى، خاصة أن المباراة بها فريقان إنجليزيان، وهناك مخاوف خطيرة من فيروس كورونا فى تركيا بعد اختيار البرتغال بدلا من إسطنبول، وستكون المباراة فى ملعب «الدرجاو» الخاص بنادى بورتو، علما بأن البرتغال مدرجة فى القائمة الخضراء للحكومة الإنجليزية للأماكن التى يمكن السفر إليها دون الحاجة إلى الحجر الصحى.

كان الفريقان لديهما تخوف إذا ذهب اللاعبون إلى تركيا، فسيتعين عليهم الحجر الصحى لمدة 10 أيام على الأقل عند العودة فى أحد الفنادق، مما قد يؤدى إلى توقف استعداداتهم قبل بطولة أوروبا 2020.

وستكون هذه أيضًا السنة الثانية على التوالى التى يتم فيها لعب نهائى دورى أبطال أوروبا فى البرتغال، ففى الموسم الماضى، بسبب الوباء تم لعب ربع النهائى بالكامل فى بطولة خروج المغلوب مباشرة فى مختلف المدن البرتغالية.

ونجح تشيلسى فى إقصاء ريال مدريد الإسبانى بالفوز عليه بنتيجة 2-0، على ملعب «ستامفورد بريدج»، فى إياب الدور نصف نهائى من مسابقة دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى، علما بأنه انتهى لقاء الذهاب فى مدريد بالتعادل الإيجابى 1- 1.

فى المقابل، تأهل مانشستر سيتى للمباراة النهائية لمسابقة دورى أبطال أوروبا للمرة الأولى فى التاريخ، بفضل الثنائية التى سجلها النجم الجزائرى رياض محرز فى شباك ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسى.