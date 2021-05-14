شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لإقناع «رونالدو» بالعودة إلى «سبورتنج لشبونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت ماريا دولوريس، والدة كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالى، أنها ستحاول إقناع نجلها بالانتقال لصفوف فريق سبورتنج لشبونة البرتغالى.

ويحتل يوفنتوس، قبل جولتين على نهاية الموسم، المركز الخامس، ويحتاج لتعثر منافسيه من أجل خطف مقعد فى دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأضافت ماريا دولوريس فى تصريح مقتضب عبر قناة TVI 24 البرتغالية: «سأتحدث معه وأحاول إقناعه بالعودة فى الموسم المقبل، إلى ملعب جوزيه ألفالادى وارتداء ألوان سبورتنج لشبونة».

وبدأ البرتغالى مسيرته بقميص الأسود قبل الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، وخاض رونالدو بقميص الأبيض والأخضر 31 مباراة رسمية مع الفريق الأول.

وكان رونالدو (36 عاما) قد وصل إلى الهدف رقم 100 مع يوفنتوس، أمس، فى جميع المسابقات ليصبح أول لاعب فى التاريخ يسجل 100 هدف فى الدوريات الثلاثة الكبرى، الإنجليزى والإسبانى والإيطالى.

رونالدو - صورة أرشيفية

ووصل رونالدو إلى 776 هدفا فى مسيرته بقمصان الأندية ومنتخب البرتغال، والرقم مرشح للزيادة.

وكانت شبكة «ميدياست» الإيطالية قد كشفت فى وقت سابق أن رونالدو قرر العودة للشبونة.

فى نفس السياق، أعرب كريستيانو رونالدو عن سعادته لوصوله إلى الهدف رقم 100 مع فريقه يوفنتوس، بعد تسجيله هدفا فى شباك ساسولو (3-1)، فى الأسبوع الـ36 من الدورى الإيطالى.

وسجل رونالدو هدفه رقم 100 مع يوفنتوس، الذى وصل إليه مطلع موسم 2018- 2019، بعد تمريرة طويلة من حارس مرمى فريقه جيانلويجى بوفون، شتتها دفاع ساسولو، لتصل إلى لاعب الوسط أدريان رابيو فى منتصف خط الملعب، مررها برأسه إلى «الدون» المتقدم كاسرا مصيدة التسلل، وتابع طريقه نحو المرمى مراوغا المدافع وسدد كرة على يسار الحارس، فى الدقيقة 45.

كما بات صاحب الـ36 عاما، أول لاعب فى التاريخ يحرز 100 هدف أو أكثر فى جميع المسابقات، مع ثلاثة أندية، بعدما سجل 450 هدفا بقميص ريال مدريد، و118 هدفا مع مانشستر يونايتد.

وعلق رونالدو على إنجازه التاريخى مع يوفنتوس فى منشور عبر حسابه فى موقع «إنستجرام»، قال فيه: «دائما لدى شعور خاص للوصول إلى 100 هدف لفريقى. فخور بهذا الرقم، سعيد لمساعدة يوفنتوس».

كما هنأ رونالدو، زميله الأرجنتينى باولو ديبالا لوصوله إلى الهدف الـ100 هو الآخر، قائلا: «سعيد برؤية ديبالا يصل إلى هدفه رقم مائة مع يوفنتوس. تهانينا باولو ديبالا! لكن يجب أن نحافظ على تركيزنا ونسعى للحصول على النقاط المتبقية فى دورى الدرجة الأولى الإيطالى، لا يزال هناك الكثير على المحك وسنواصل القتال من أجل جميع أهدافنا المتبقية».

كما احتفى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بالرقم القياسى الجديد الذى سجله النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعد وصوله إلى الهدف رقم 100 مع فريقه يوفنتوس الإيطالى، وعلق الحساب الرسمى للفيفا على هذا الإنجاز التاريخى، قائلا: «أول لاعب فى التاريخ يصل إلى 100 هدف فى مواسمه الثلاثة الأولى فى نادى يوفنتوس».