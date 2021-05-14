شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله الكتبي: خطة واضحة لتميز كل الألعاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نادي مليحة الرياضي أن خطته واضحة وتقوم على دعم كافة الألعاب، بعد النتائج الجيدة التي حققها في السنوات الثلاث الأخيرة.

وأتت الإنجازات في ظل سياسة مجلس إدارة نادي مليحة برئاسة محمد سلطان الخاصوني لاعداد جميع الفرق الرياضية لخوض غمار الموسم، وذلك عبر الخطط والإستراتيجيات التي تم رسمها في نهاية الموسم السابق، وكذلك وضع خطة خلال الثلاث سنوات المقبلة بالاعتماد على اللاعبين الموهوبين الشباب.

وكان نادي مليحة حقق أول لقب في تاريخه لكرة اليد بعد فوزه بكأس بطولة أبوظبي الدولية في عام 2019، كما توج بطلاً للنسخة الثالثة من دوري الشباب لكرة الصالات، ليكتب لاعبوه أسماءهم بحروف من ذهب في مسيرة النادي الذي تأسس في 2010 كأول فريق لعبة جماعية يحقق بطولة رسمية للنادي.

وأشار عبد الله سالم الخاصوني الكتبي نائب رئيس مجلس إدارة نادي مليحة إلى أن فرق النادي تحظى بدعم كبير من مجلس إدارة النادي وكذلك من مجلس الشارقة الرياضي خاصة فريق اليد للرجال.

ولفت إلى أن هناك رؤية واضحة لدعم فرق النادي وفي طليعتها فريق اليد، مؤكداً أن هذا نهج اساسي وثابت في النادي ويتم العمل فيه وفق خطط مسبقة.

وشدد على أن المرحلة القادمة من الموسم المقبل 2021- 2022 مهمه جداً، وأكد أن الإدارة ولاعبي الفرق يسعون لرفع اسم النادي عالياً.