كلوب يشيد بصلاح: تحوًّل إلى آلة تهديفية وأعتبره أفضل صفقاتي مع ليفاندوفسكي



الشارقة - اميمة ياسر -





امتدح الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، نجمه المصري محمد صلاح ، واعتبره "نموذجا يحتذى به" وعلى رأس أفضل الصفقات التي قام بها بعدما رفع رصيده إلى 30 هذا الموسم.

واحتفل صلاح بمباراته رقم 200 مع ليفربول وتمكن من تسجيل هدفه رقم 124 بعد زيارة شباك مانشستر يونايتد في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة (4-2) أمس الخميس في الدوري الإنجليزي.

وردا على سؤال بشأن ترتيب صلاح بين أفضل الصفقات للمدرب الألماني، أجاب كلوب: "الأول، الأول بالتأكيد، لكن الأمر لا يتعلق بالتوقيع".

وأضاف: "يمكنك التعاقد مع لاعب ولكننا جميعًا مسؤولون، لذلك من الواضح أن اللاعب والمدربون هم الذين يحققون ذلك".

وأوضح: "اسمحوا لي أن أقول أن هناك لاعبين يتصدران أفضل الصفقات بالنسبة لي، أحدهما روبرت ليفاندوفسكي الذي تعاقدت معه مقابل مبلغ مختلف منذ سنوات وحقق تطورا مذهلا".

وتابع: "الثاني هو محمد صلاح الذي تحول من لاعب يسجل من وقت لآخر ولاعب كرة قدم جيد إلى آلة تسجيل الأهداف"، هذا يعد تطورًا هائلاً".

وأكمل: "محمد صلاح يعد صفقة رائعة، ولكن من المؤكد أن ذلك بسبب الطريقة التي تطور بها، والطريقة التي يُعامل بها نفسه، والتحضير للمباراة، والتحضير للتدريب، وسلوك التدريب وكل هذه الأشياء، هذا أمر استثنائي".

وأتم مدرب ليفربول قائلا: "محمد صلاح قدوة حقيقية وهو يستحق كل ذلك بالتأكيد".