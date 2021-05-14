شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يسجل والإسماعيلى يتعادل فى شوط أول مثير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من لقاء الإسماعيلى وأسوان على وقع التعادل الإيجابي بين الفريقين، في المباراة التى تجمعهما حاليا ضمن لقاءات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

تقدم أشرف مجدي لفريق أسوان فى الدقيقة الثالثة من زمن اللقاء نتيجة اهتزاز وارتباك دفاعي للدراويش، قبل أن يتعادل الإسماعيلى عن طريق حسين السيد "مارسيلو" فى الدقيقة السابعة عشر.

وجاء تشكيل الإسماعيلي مكونا من، حراسة المرمى: محمد فوزي، وخط الدفاع: حسين السيد، مروان الصحراوى، محمد هاشم، عبد الله جمعة، وخط الوسط: محمد عادل، محمد حسن ومحمد صادق، خط الهجوم: أحمد مدبولي وشكري نجيب وفخر الدين بن يوسف.

فيما جاء تشكيل أسوان مكون من، حراسة المرمي: خالد وليد، والدفاع: أحمد بلية، محمد جابر، محمود شبانة، سالم صافي، الوسط: احمد الالفي، هيثم الفيل، سولمون منساه، احمد خالد، والهجوم: أشرف مجدي، محمد أسامة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما خاض 21 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 26.

فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة من 20 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى.