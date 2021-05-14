شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين البنك الأهلى والمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبى بين فريقى المقاولون العرب والبنك الأهلى فى المباراة التي تجمع الفريقين حالياً ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقامة حاليا على ملعب بتروسبورت.

وجاء تشكيل البنك الأهلى بقيادة خالد جلال المدير كالتالى :

في حراسة المرمى .. أحمد السعدنى

في خط الدفاع .. محمد دبش ، محمد كوفى ، عاصم صلاح ، أسامة إبراهيم

في خط الوسط .. محمد بسيونى ، معروف يوسف ، محمد حامد ، ستيرلا

في الهجوم .. فادى فريد ، أحمد على

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس كالتالى:

في حراسة المرمى .. محمود أبو السعود

في خط الدفاع .. باسم على ، حسن الشامى ، محمد سمير ، أحمد شيمى

في خط الوسط .. فاروق كابورى ، كريم مصطفى ، وسيم النغموشي ، محمد مجلى

في الهجوم .. عبد الله ياسين ، لويس هنستروزا

ويحتل البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 28.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.